الأعلى للدولة يُشكّل لجان لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء وملف النازحين

قرر أعضاء المجلس الأعلى للدولة، تكليف لجان خاصة بالمجلس، للتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لاستكمال تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية، وتقديم المقترحات الخاصة، بمعالجة الأزمات الحالية، منها مشكلة الكهرباء وأوضاع النازحين، ودعم البلديات في تنفيذ هذه المقترحات.

وناقش المجلس في جلسته العادية، يوم أمس الأحد، الوضع السياسي الراهن في ليبيا، وضرورة الانفتاح على المبادرات السياسية المطروحة، مع التحفظ على بعض ما جاء فيها.

وأصدر المجلس الأعلى للدولة، بعد تصويت الأعضاء، قرارا بإبقاء شاغلي الوظائف السيادية السبعة، الواردة في الاتفاق السياسي، في مناصبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب، بشأن تسمية رؤسائها رسميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية