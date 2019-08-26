الوطنية للنفط وشركة الهروج تناقشان أعمال الصيانة وبرامج الحفر التطويري

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الهروج للعمليات النفطية، أعمال الصيانة وبرامج الحفر التطويري، في اجتماع مشترك لرئيس المؤسسة مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج عبدالوهاب النعمي، وبحضور عضو مجلس الادارة أبوالقاسم شنفير.

واستعرض الاجتماع، ملف إعادة تأهيل بعض الحقول المتضررة، وبرامج الحفر التطويري وصيانة الآبار بحقل آمال، إضافة إلى صيانة الخزانات المتضررة، وإنشاء خزانات جديدة بميناء راس لانوف.

والتطرق الاجتماع المشترك، إلى بناء القدرات وتأهيلها لمواكبة التقنيات الحديثة، بين المؤسسة وشركة الهروج للعمليات النفطية.

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