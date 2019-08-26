قنونو: لدينا استراتيجية وخطط جديدة ونتائج دراستها وتطويرها ما زال قائمًا

ذكر المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن معركتهم مع الجيش الوطني، ستعتمد على استراتيجية وخطط جديدة، وأن دراستها ونتائج تطويرها ما زال قائما.

وأوضح قنونو في تصريحه لـ”اندبدنت عربية”، أن التفاصيل التي اعتمدتها قوات حكومة الوفاق، سيتم توضيحها خلال الأيام القادمة.

وفي ذات الشأن، أشار أحد المهتمين بالملف الليبي، أن تحركات المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق، تعتمد أساسًا على التدخل والدعم التركي، وأن تراجعها في الفترة السابقة، يعود إلى الضربات التي نفّذها سلاح الجو في الجيش الوطني، لغرفة عمليات الجيش التركي، التي أدّت إلى تراجع كبير في معسكر الوفاق.

وأضاف مراقبون أن تركيا، تحاول إنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، لأهداف كبيرة، منها حُلم السيطرة على شمال أفريقيا، إلا أن دعمها لقوات الوفاق، أصبح محدودا بسبب غياب بعض الأدوات الرئيسية في معسكر الوفاق، أهمها مركزية القيادة التي لا تمكلها حكومة الوفاق.

وأشارت بعض المعطيات، أن معسكر الوفاق، يعاني من تصدّعات وصراعات داخلية، وصلت إلى انتقاد رئيس الحكومة فائز السراج، في إدارته للمجموعات المسلحة المتحالفة معه مؤقتًا، بحسب ما ذكره بعض المراقبين للمشهد في ليبيا.

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