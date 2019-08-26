النواب الليبي يدين ”تصرفات“ الحكومة الوفاق في ”مرزق“

حملت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوم الأحد، حكومة الوفاق والمجموعات المسلحة التي تتبعها، مسؤولية التصعيد الأخير في مدينة مرزق.

واعتبرت اللجنة، في بيان لها ”التصرفات غير المسؤولة لحكومة الوفاق ومن ذلك استعانتها بمجموعات مسلحة من خارج ليبيا أفعالًا تهدد النسيج الاجتماعي في مدينة مرزق وتنذر بانفجار الأوضاع في الجنوب بصفة عامة“.

ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ”لاتخاذ موقف عاجل وحازم من هذا الأمر، وإلى تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية ثروات الشعب الليبي“.

وأشار البيان إلى ”سعي الحكومة المؤقتة المستمر للتعاون مع دول الجوار وخاصة الطوق الجنوبي من أجل تأمين وإعادة الاستقرار للمنطقة وسكانها“.

كما دعا، أعيان ومشايخ قبائل الجنوب دون استثناء، وبشكل عاجل، إلى ”نبذ الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية والوقوف صفًا واحدًا ضد الأجندات الخارجية التي تهدد استقرار ووحدة البلاد“.

وتتعرض مدينة مرزق إلى هجوم يقول الجيش الوطني والبرلمان الليبي، إن ”عصابات تشادية وميليشيات قبلية تقوم بدعم من حكومة الوفاق“.

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