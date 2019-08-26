باشاغا يعلن تكليف “قوة الدعم الخاصة المنطقة الوسطى” بتأمين الطريق الساحلي من بوابة غوط الرمان إلى الدافنية

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق إنشاء قوة الدعم الخاصة المنطقة الوسطى، والتابعة للإدارة العامة للدعم المركزي المكلفة بتأمين الطريق الساحلي الممتد من بوابة غوط الرمان شرق مدينة طرابلس إلى بوابة الدافنية غرب مدينة مصراتة.

وأوضح باشاغا، في بيان لمكتبه الإعلامي، أن من مهام هذه القوة، تأمين الطريق الساحلي، وتكليف عدد من الدوريات الثابتة والمتحركة، في كل تقاطعات الطُرق والإشارات الضوئية، ومداخل الطُرق الفرعية، وتسهيل حركة السير، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن العام في عدد من المناطق بالطريق الساحلي على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي لحفظ الأمن، ومواجهة أي خروقات أمنية، والتعامل بكل حزم مع الخارجين عن القانون، ومساندة الأجهزة الأمنية في تأدية أعمالها المُكلفين بها.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ”باشاغا”، في مقطع مرئي تعريفي أن هذه القوة تم تكليفها من وزير الداخلية بتأمين الخط الساحلي من بوابة غوط الرمان شرق مدينة طرابلس إلى بوابة الدافنية غرب مدينة مصراتة، وذلك بالتعاون مع جميع مديريات الأمن الموجودة على طول الطريق الساحلي، وبالاعتماد على عنصر التحريات.

وجاء في المقطع المرئي، أن الدور الأساسي للقوة يتمثل في تأمين المواطن، وسلامة الوطن على كافة ربوع ليبيا، مشيرًا إلى أن الأمن جزء لا يتجزأ من الوطن ومن الدولة، وأنه لابد أن تكون هيبة الدولة من أمنها.

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