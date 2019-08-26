شركة الكهرباء تعلن تحسنا بالشبكة

قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، إن الشبكة شهدت تحسنا ملحوظا بعد دخول الوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة أوباري.

وأوضح التكوري أمس الأحد، أن دخول الوحدتين بقدرة 250 ميجاوات ساهم في استقرار الشبكة في الجنوب،التي كانت تعتمد على إمداد من المنطقة الغربية.

وتابع مدير إعلام شركة الكهرباء أن العجز في الشبكة العامة انخفض إلى 1200 ميجاوات، وهو ما قلل من عملية طرح الأحمال إلى 7 ساعات عن كل منطقة، وفق قوله.

وتعاني شبكة الكهرباء أوضاعا غير مستقرة، وشهدت مرارا انقطاعا وحالة من الإظلام التام، فضلا عن الانقطاع اليومي للتيار أو ما يعرف ببرنامج طرح الأحمال، ومرد الأزمة لأسباب مختلفة يحملها البعض للشركة وبعضها للاعتداءات على منشآتها.

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