تكذيبا لإعلام الإخوان .. بلدية السواني تنفي مقتل عائلة كاملة في قصف جوي

نفى عميد بلدية السواني التابع لحكومة الوفاق شعبان السويسي التصريحات المنسوبة إليه بشأن مقتل عائلة في قصف جوي بمنطقة السواني، والتي روجت لها حسابات مقربة من جماعة الإخوان في ليبيا وإعلام بركان الغضب نقلا عن مصادر مجهولة.

ونفى سويسي في اتصال هاتفي مع المرصد علمه بمقتل أي عائلة في ذلك القصف، مؤكدا أن القتيل الوحيد الذي تحصل على اسمه من ضمن ضحايا السيارة المنكوبة هو مواطن ليبي من سكان وسط السواني .

وقالت المرصد إنها حاولت التواصل مع وزارة الصحة ومستشفى طرابلس المركزي للحصول على أسماء الضحايا غير أنهما رفضا الإعلان عنها.

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