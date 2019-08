ردا على بركان الغضب الفاندي لـ” المتوسط”: ترهونة بأكملها مع الجيش

خاص المتوسط/ حنان منير

أعرب رئيس مجلس أعيان ومشايخ ترهونة، صالح الفاندي، الإثنين، عن إدانته لتصريح مصطفى المجعى، المتحدث باسم عملية بركان الغضب بشأن الهجوم على ترهونة.

وأكد الفاندي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، إن القوة التي تحمل اسم ” قوة حماية ترهونة” التي أعلن عنها المجعي ” لا تمثل ترهونة، كاشفا أن آمرها الذي يتحدث في الإعلام المدعو الصيد محمد المعمري من مدينة تاجوراء وليس له أي صلة بترهونة”.

وقال الشيخ صالح فاندي، ” إن أبناء قبائل ترهونة على جاهزية كاملة لصد أي هجوم محتمل، وأن قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من طرابلس، وتتلقى أوامرها من غرفة العمليات العسكرية، أما مهمة الدفاع عن ترهونة فهذه أوكلت لشباب ترهونة الصامد”

وتابع الفاندي، ” وعلى المجعى أن يأتي لنستقبله بما استقبلنا به الإيطاليين”

وأكد الفاندي، أن مدينة ترهونة بأكملها مع الجيش الوطني الليبي

وكان المتحدث باسم بركان الغضب، مصطفى المجعي، أعلن أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تستعد لـ”المعركة الكبرى” والتي ستبدأ بالهجوم على مدينة ترهونة.

وأفاد المجعي، في تصريح خاص لـ” المتوسط ” أنه تم تشكيل قوة من أبناء ترهونة تسمى “قوة حماية ترهونة” ستكون في مقدمة اقتحام قوات الوفاق للمدينة

وطالبت قوة حماية ترهونة التابعة لعملية بركان الغضب خلال المؤتمر الصحفي أهالي المدينة بسحب أبنائهم من معركة طرابلس ، في العاصمة.

