“الوفاق” تبحث وقف إطلاق النار في مرزق

التقى وزير الحكم المحلي المفوض ميلاد الطاهر، ووكيل الوزارة عبد الباري شنبارو مع مشائخ وأعيان منطقة الساحل الغربي والجبل وممثلين عن منطقتي طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالتنسيق بين لجنة الطوارئ برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبين وزارة الحكم المحلي بحث الجهود التي قام بها المشائخ بخصوص أزمة مرزق.

واتفق المجتمعون على ضرورة بذل المزيد من الجهد للوصول إلى وقف إطلاق النار وضمان رجوع جميع الأهالي النازحة من المدينة وتقديم المساعدة العاجلة لهم.

