“صحة الوفاق” تستنكر استهداف مدنيين بمنطقة الكريمية

المتوسط:

استنكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الهجمات الممنهجة والمتكررة على المرافق المدنية والأحياء السكنية والمواطنين التي عرضت الآلآف للخطر والنزوح والموت.

وكان آخر هذه الهجمات المعتدية على الأرواح البريئة استهداف سيارة مدنية بمنطقة الكريمية راح ضحيتها 4 من المواطنين الأبرياء وبعد استهداف السيارة المدنية حاول الطب الميداني إسعاف المواطنين ولكن الإصابات كانت بليغة وفارقوا على اثرها الحياة.

وفي الوقت الذي تنعى فيه وزارة الصحة الأرواح البريئة تشدد الوزارة على خطورة هذه الأفعال التي تعتبر جرائم حرب وفق القانون المحلي والدولي الإنساني وتطالب الجهات المعنية بالعمل لتقديم الجناة للعدالة.

