الفاندي: قوة حماية ترهونة التي تتحدث في الاعلام لا تمثل المدينة

ليبيا – إنتقد رئيس مجلس أعيان ومشائخ ترهونة صالح الفاندي تصريح مصطفى المجعي المتحدث باسم عملية بركان الغضب بشأن الهجوم على ترهونة ، مشيرا إلى أن القوة التي تحمل أسم ” قوة حماية ترهونة” التي أعلن عنها المجعي لا تمثل المدينة.

الفاندي كشف في تصريحات خص بها موقع “المختار العربي” أمس الأحد أن آمر قوة حماية ترهونة الذي يتحدث في الإعلام لا يمثل مدينة ترهونة وإن آمرها المدعو” الصيد محمد المعمري “من مدينة تاجوراء وليس له أي صلة بالمدينة.

ورد الشيخ صالح فاندي، قائلاً:” إن أبناء قبائل ترهونة على جاهزية كاملة لصد أي هجوم محتمل، وأن قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من طرابلس، ويتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية، أما مهمة الدفاع على ترهونة فهذه أوكلت لشباب ترهونة الصامد”

وتابع الفاندي :” وعلى المجعي أن يأتي لنستقبله بما استقبلنا به الايطاليين”، مؤكداً أن مدينة ترهونة بأكملها مع الجيش الوطني.

يُشار إلى أن المتحدث باسم بركان الغضب مصطفى المجعي أعلن أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تستعد للمعركة الكبرى والتي ستبدأ بالهجوم على مدينة ترهونة ومحاربة الجيش والقضاء عليه حسب زعمه.

وأفاد المجعي في تصريح خاص لـ” المختار العربي” أنه تم تشكيل قوة من أبناء ترهونة تسمى “قوة حماية ترهونة” ستكون في مقدمة اقتحام للمدينة.

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