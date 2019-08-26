بلدية سرت تكشف أسباب أزمة الكهرباء بالمدينة

أعلن مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل أن المدينة وضواحيها تمر بأزمة كهرباء منذ أمس الأول السبت.

وبين الأميل أن رئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت وإدارة توزيع الوسطى سرت أكدوا أن عملية إرجاع التيار الكهربائي بدأت تدريجيا وجزئيا وبقيم محدودة نتيجة تزايد ساعات طرح الاحمال التي فاقت سبع ساعات موضحا أن ذلك يرجع للظروف الفنية التي أدت إلى العجز القائم بالشبكة العامة للكهرباء والتي أدت إلى دخول المدينة خلال الساعات الأولى من يوم أمس الأحد في حالة إظلام تام

وأوضح الأميل أنه سيجري خلال الساعات القادمة تحسين وضع الشبكة وإرجاع التيار الكهربائي بشكل جيد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا