عودة الكهرباء بشكل جزئي في بنغازي.. وهذه أسباب انقطاعها عن المنطقة الشرقية

بنغازي-العنوان

كشفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، أسباب انقطاع التيار وحدوث إظلام تام في المنطقة الشرقية من القوراشة إلى طبرق، مؤكدة عودة التيار بشكل جزئي في بنغازي، بعد توصيل الأحمال تدريجيا.

وفي بيان لها عبر صفحتها بـ “فيسبوك” قالت دائرة توزيع الأبيار التابعة للشركة العامة، إن ما حدث هو فصل في دوائر “القوارشة- قمينس”، مما تسبب في خروج وحدات التوليد وحدوث الإظلام التام، مضيفا أنه عند إعادة توصيل الدوائر المذكورة تبين أن إحداها بها عطل.

وأضاف البيان أنه تم توصيل الدائرة السليمة وعن طريقها تم نقل الجهد، وإعادة توصيل بعض وحدات توليد شمال بنغازي، وإعادة توصيل الأحمال المفصولة تدريجيا.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الأحد عن حدوث إظلام تام في المنطقة الشرقية من القوارشة إلى طبرق؛ نتيجة لفصل خطي “القوارشة- قمينس”، وخروج محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة عن الخدمة.

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