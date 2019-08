بلدية سرت: المدينة تمر بأزمة كهرباء بسبب زيادة طرح الأحمال

المتوسط:

أكد مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت أن المدينة وضواحيها تمر بأزمة كهرباء مند أمس الأحد.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية سرت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه بعد التواصل مع رئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت وإدارة توزيع الوسطى سرت أكدوا أن عملية عودة التيار الكهربائي بدأت تدريجيا وبقيم محدودة وأن العودة إلى المناطق والأحياء أصبح جزئيا نتيجة تزايد ساعات طرح الأحمال التي فاقت 7 ساعات، وأن المدينة دخلت الساعات الأولى من يوم أمس في إظلام تام نتيجة ذلك.

وأشار المكتب إلى أن ذلك يعود للظروف الفنية التي أدت إلى العجز القائم بالشبكة العامة للكهرباء

وأوضح المكتب، أنه خلال الساعات القادمة سيتم تحسين الشبكة وإرجاع التيار الكهربائي بشكل جيد.

