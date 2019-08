الشؤون الاجتماعية بالوفاق تبحث الأوضاع الإنسانية في مدينة مرزق

المتوسط:

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، فاضي الشافعي، الأحد بديوان الوزارة بطرابلس عتيقه علي عضو المجلس البلدي مرزق .

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الإنسانية في مدينة مرزق ومعاناة العائلات النازحة من المدينة خصوصا في المناطق المجاورة.

وأكدت الشافعي، على ضرورة حصر هذه الأسر وإنشاء قاعدة بيانات صحيحة حتى تتمكن الحكومة من تقديم الاحتياجات الضرورية العاجلة لهذه الأسر.

وناشدت الشافعي، الجميع بوقف هذه الاشتباكات وتجنيب المدنيين ويلات الحرب والنزوح، مشيرة إلى أن أكثر المتضررين هم الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

