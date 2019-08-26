نائب مصري: يجب إيقاف كل أشكال تعدي الميليشيات الإرهابية على الأراضي الليبية

أكد عضو مجلس النواب المصري محمد صلاح أبو هميلة، أنه ومن منطلق تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأزمة الليبية خلال مؤتمر قمة السبع في باريس، تأتي أهمية إيقاف كل أشكال التعدي من الميليشيات المسلحة الإرهابية على الأراضي الليبية.

وقال أبو هميلة إنه يجب أن يقف المجتمع الدولي بما فيه الدول السبع وراء حق الشعب الليبي في امتلاك أرضه وقراره، وأن تكون السيطرة الكاملة على كافة الأراضي الليبية للجيش، ومواجهة الإرهابيين وأن يكون القرار السياسي في يد القيادة الليبية ومنها مجلس النواب،

مطالبا بضرورة اتخاذ الدول السبع إجراءات حاسمة لمنع وصول التمويل المالي والمعدات العسكرية لهذه الميليشيات.

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