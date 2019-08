استمرار أعمال صيانة ورصف مدخل الكُرمة بالطريق الساحلي زليتن

المتوسط:

أفاد مكتب المشروعات بالنمجلس البلدي، بأن الأعمال المنجزة للمشروع تبلغ نسبتها 25%، موضحاً أن الأعمال التي تم إنجازها هي الكشط والحفر على مستوى التكوين.

وأشار المكتب إلى أن الأعمال الجارية الآن في طبقة الأساس الحبيبي “الميتسو” لافتاً إلى أن العمل في هذا المشروع سينتهي خلال 10 يوماً والتي تتضمن أعمال الرش بمادة “M.C.O ” ورصف الطريق وتعبيده بالأسفلت.

وكانت المنظمة الهندسية للتنمية والتطوير، أـطلقت مشروع صيانة وإنشاء إشارة ضوئية على مدخل الكُرمة، حيث قامت بأعمال البنية التحتية للمشروع.

