الشؤون الاجتماعية تبحث الأوضاع في مرزق

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي منصور الشافعي أمس الأحد مع عضو المجلس البلدي مرزق عتيقه محمد علي أوضاع المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلسبحثالأوضاع الإنسانية في مدينة مرزق ومعاناة العائلات النازحة من المدينة خصوصا في المناطق المجاورة.

وأكدت الشافعي على ضرورة حصر هذه الأسر وإنشاء قاعدة بيانات صحيحة حتى تتمكن الحكومة من تقديم الاحتياجات الضرورية العاجلة لهذه الأسر داعية الجميع لوقف هذه الاشتباكات وتجنيب المدنيين ويلات الحرب والنزوح.

وأكدت الشافعي أن أكثر المتضررين من أوضاع مرزق هم الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة مشددة على حرص حكومة الوفاق في اجتماعها الأخير على توفير الاحتياجات اللازمة لكل الأسر التي تحتاج المساعدة بأسرع وقت ممكن.

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