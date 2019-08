المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، بأنَّ رجال الكهرباء يواصلون جهودهم المضنية للقيام بأعمال الصيانة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأشار المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، إلى أنَّ أعضاء فرقة الكوابل قاموا بصيانة محطة 220 ك.ف سوق الجمعة.

