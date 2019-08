برلماني يدعو النواب المجتمعين في طرابلس لحضور جلسة غات

المتوسط:

أعرب عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، عن ترحيبه بمساندة الدعوة لعقد جلسة للبرلمان بمدينة غات، مؤكدا أنه تم توجيهها من أجل لم شتات مجلس النواب.

وأفاد الدرسي، في تصريح إعلامي، بأن المخاطبين بهذا الاجتماع 3 مجموعات، المجموعة الأولى منهم وصفهم بـ”المتطرفين”، مُبينًا أنهم تطرفوا في رأيهم السياسي، وسلكوا طريقًا آخر، لا يمكن العودة معهم فيه إلى ما قبل عقد جلساتهم في طرابلس، لافتًا إلى أن هناك مقر محدد لعقد جلسات مجلس النواب، في مدينة بنغازي، ويتم عقد الجلسات في طبرق بصورة استثنائية.

وأضاف الدرسي، أن هذه المجموعة لا يمكن التوصل معها إلى حل، لأنها تصرح بأنها لن تستمع لأعضاء مجلس النواب في طبرق، موضحًا أن المجموعة الثانية، لا تحضر جلسات مجلس طبرق، ولم تحضر سوى جلسة واحدة في مجلس طرابلس، وتبين لها أنَّ هذا المجلس يستهدف تشتيت وانشقاق الوطن، موضحًا أن مجلس النواب، بمثابة “الشعرة” التي يتعلق بها الغريق، ويمثل الوحدة الوطنية إلى حد ما.

وزاد الدرسي، أن المجموعة الثالثة متواجدة بـ«المنطقة الرمادية»، وأنها لا تنتمي إلى مجلس نواب طبرق، أو مجلس طرابلس، وأن أعضائها ينتظرون الانضمام إلى الكفة الراجحة في النهاية، موضحًا أن جميع نواب المنطقة الغربية، خاصة المتواجدين في طرابلس، لا حول لهم ولا قوة، خاصة أن الميليشيات سيطرت على القرار السياسي والسيادي والاقتصادي والاجتماعي في تلك المدن.

