اخبار ليبيا الان

صحة الوفاق تستنكر قصف سيارة مدنية بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكرت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق حادثة استهداف سيارة بمنطقة الكريمية بطرابلس والتي أسفرت عن وقوع أربعة قتلى.

وقالت وزارة الصحة في بيان أدرج ليلا إن هذه الاستهدافات المتكررة على المرافق المدنية والأحياء السكنية والمواطنين هي استهدافات ممنهجة مضيفة أن أفراد الطب الميداني حاولوا إسعاف المواطنين لكن الإصابات كانت بليغة وفارق المصابون الحياة.

وشددت الوزارة على خطورة هذه الأفعال التي وصفتها بجرائم حرب مطالبة الجهات المعنية بالعمل على تقديم الجناة للعدالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك