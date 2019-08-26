تواصل عقد اجتماعات أسبوعية بمركز طبرق الطبي

طبرق 26 أغسطس 2019 (وال) – عقد بمركز طبرق الطبي، اجتماعًا موسعًا ضم كافة الإدارات بالمركز.

هذا وتناول الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، برئاسة مدير عام المركز الدكتور فرج الجالى، متابعة سيّر العمل الإداري والطبي داخل المركز، إلى جانب حلحلة كافة العراقيل التي تواجه سيّر العمل، والاطلاع على التقارير اليومية المقدمة من المناوب الليلي.

يُشار إلى أن كافة الإدارات بالمركز تعقد اجتماعًا موسعًا كل يومي الأحد والأربعاء، لمتابعة سيّر العمل، والتصدي لكافة المشاكل والعراقيل التي تُواجه المركز في ظل الظروف التي تشهدها ليبيا الآن. (وال – طبرق) ر س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال