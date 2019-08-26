مركز سبها الطبي يشتكي من تراكم نتائج التحاليل الطبية

سبها 26 أغسطس 2019 (وال)- اشتكت إدارة مختبر الطبي بمركز سبها الطبي، من تراكم التحاليل بسبب سلبية واستهتار بعض المواطنين.

وأعلنت إدارة المختبر أن المركز يُعاني في ظل الظروف الراهنة، من نقص في المحاليل والمواد التشغيلية داخل المختبر، ورغم ذلك يستقبل المختبر الكثير من العينات بشكل يومي، ليتم تحليلها، وإعطاء النتائج للمترددين في الوقت المحدد، إلا أن المترددين على المختبر، لا يُبالوا بما يقدمه مختبر المركز من خدمات رغم صعوبة ظروف العمل.

وقالت إدارة المختبر إنه في الوقت المحدد لخروج نتائج التحاليل، لا يقوموا أغلب المترددين بأخذ نتائجهم، حيث يصل الأمر إلى تراكم النتائج، وهذا الأمر يسبب في استخدام المحاليل دون الرجوع إلى أخد نتيجة التحليل، واستنزاف المحاليل التي كان من الممكن أن يستفيد منها مريض أخر، واستنزاف طاقة الأجهزة داخل المختبر، والضغط على العاملين داخل المركز، لاستخراج النتائج في الوقت المحدد. (سبها – وال ) ر س

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