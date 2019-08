برلماني مصري يطالب الدول السبع باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع وصول التمويل للميليشيات في ليبيا

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب المصري، محمد صلاح أبو هميلة، على ضرورة إيقاف كل أشكال التعدي من الميليشيات المسلحة الإرهابية على الأراضي الليبية.

وقال أبو هميلة، إنه ” من منطلق تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الأزمة الليبية خلال مؤتمر قمة السبع في باريس، تأتي أهمية إيقاف كل أشكال التعدي من الميليشيات المسلحة الإرهابية على الأراضي الليبية.”

وطالب أبو هميلة، بضرورة اتخاذ الدول السبع إجراءات حاسمة لمنع وصول التمويل المالي والمعدات العسكرية لهذه الميليشيات، مؤكدا على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي بما فيه الدول السبع وراء حق الشعب الليبي في امتلاك أرضه وقراره، وأن تكون السيطرة الكاملة على كافة الأراضي الليبية للجيش، وضرورة مواجهة الإرهابيين وأن يكون القرار السياسي في يد القيادة الليبية ومنها مجلس النواب.

