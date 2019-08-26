تأسيس التنسيقية الإفريقية للمرأة والشباب في تونس بمُشاركة ليبيا

“المرأة والشباب الإفريقي في مواجهة التحديات”.. ندوة إقليمية عقدت في العاصمة تونس أعلن من خلالها عن تأسيس التنسيقية الإفريقية للمرأة والشباب الرامية إلى تأطير وضع المرأة والطفل والشباب وحماية حقوقهم مع كثرة الأزمات المحيطة بهم.

الندوة الاقليمية حول المرأة والشباب الافريقي نظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتعاون مع منظمة الوطن للشباب الليبي والمنتدى الوطني للمرأة التونسية واتحاد شباب الساحل والصحراء ومجلس الشباب الوطني التونسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة.

وتجمع التنسيقية الأفريقية كل المنظمات ذات العلاقة بالشباب والمرأة في إفريقيا وستعمل أيضا على وضع لبنة حقيقية لمتابعة العمل المشترك في إطار القارة الافريقية وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وأيضا على مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الشباب الأفريقي والمرأة وإيجاد الحلول الملائمة لها.

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