«فكي»: ليبيا انحدرت إلى الهاوية منذ 8 سنوات بسبب التدخل الخارجي المستمر

طالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، المجتمع الدولي بإعادة التفكير في موقفه من الأزمة الليبية والتحدث بوضوح وبصوت واحد.

وأكد فكي، خلال مشاركته في اجتماعات قمة السبع أن الموقف الحالي للمجتمع الدولي لا يجدي، موضحا أن ليبيا انحدرت إلى الهاوية منذ ثمان سنوات بسبب التدخل الخارجي المستمر والمعروف للجميع، إلى جانب انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة علانية.

وجدد فكي، دعوة المجتمع الدولي لإعادة التفكير في موقفه حول ليبيا.

