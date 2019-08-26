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السيسي يبحث مع ترامب وميركل الملف الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد توافقا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في ليبيا وسوريا.

وأكد السيسي خلال لقائه بترامب على هامش قمة السبع، ضرورة دعم المؤسسات الوطنية في هذه البلدان وترسيخ تماسكها، ما يسهم في الحفاظ على وحدة الدول التي تعاني من أزمات.

السيسي كان له ايضا لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث بحث معها القضية الليبية،من خلال تبادلهما وجهات النظر والرؤى حول سبل تحقيق التسوية السلمية ومكافحة الإرهاب في ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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