المتوسط:

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا أن 1350 لاجئ غادروا ليبيا إلى بلدان أخرى آمنة من خلال الإخلاء أو إعادة التوطين المبرمجة في عام 2019.

وأوضحت المفوضية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن 31 لاجئًا غادر “لإعادة التوطين على أمل بدء فصل جديد من حياته”.

