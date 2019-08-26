الرقابة الإدارية تبحث مع الليبية للاستثمار هذه الموضوعات

اجتمع اليوم الاثنين رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلّف مع رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وبين المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس بحث الآليات المتّبعة من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار في فرض الإشراف والرقابة والحوكمة على الشركات التابعة للمؤسسة.

وأضافت الهيئة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشةالتغيرات التي تمت في النظام الأساسي بالمؤسسة والجهات التابعة لها، والاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في اعتماد هذه الإجراءات من الناحية القانونية.

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