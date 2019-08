بنغازي تتخذ جُملة من الإجراءات لإزالة العوائق الموجودة في الطرق والشوارع

المتوسط:

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، ومُدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزير العرفي، خِلال لقائهما اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 م وبحضور وكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات ورئيس لجنة إزالة المباني المخالفة للمخطط العام المعتمد ومُدير مكتب الشؤون القانونية ومُدير المكتب الخاص لرئيس المجلس التسييري والمراقب المالي بالبلدية، بمناقشة المختنقات الموجودة في الطرق.

وخلال اللقاء، تم اتخاذ جُملة من الإجراءات حيال حل المختنقات العاجلة في الطُرق والشوارع، المُتمثلة في فتح مسار شارع الكويت بالكامل من الطريق الدائري الرابع وحتى الدائري الخامس وإزالة العوائق في مسار تنفيذ ازدواج الطريق الدائري الرابع بما في ذلك سيارات معارض بيع السيارات التي يتم عرضها على مسار تنفيذ المشروع وعلى أرصفة المُشاة والمصطحات الخضراء وفي الحدائق العامة ،وإزالة المظاهر التي تُعيق حركة السير على الطرقات والأرصفة العامة.

