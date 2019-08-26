السيسي لـ السبع الكبار: الإرهاب والمليشيات المسلحة في ليبيا يشكلون خطراً على المنطقة

ليبيا – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تفاقم الأوضاع في ليبيا أثر على أمن واستقرار مواطنيها وعلى دول الجوار جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار الميليشيات المسلحة.

السيسي طالب في كلمته أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا وفقاً للمكتب الإعلامي للرئاسة المصرية بتضافر الجهود الدولية لوضع حد للأزمة الليبية بما يضمن سلامة الشعب الليبي ويحفظ له مقدراته وموارده.

وأكد أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة تعالج كافة جوانب الأزمة وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات.

وأوضح السيسي أن التسوية السياسية الشاملة ستعمل على إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في إنفاقها واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.

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