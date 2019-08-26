برشان: حكومة الوفاق خذلت غريان وما يحصل جنوب المدينة مذبحة للقوات المدافعة

ليبيا – إنتقد عضو مجلس الدولة الإستشاري عن غريان وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وحيد برشان المقيم في الولايات المتحدة تلكؤ فائز السراج في دعم مسلحي الوفاق الذين قال بأنهم “يدافعون عن طرابلس” أمام تقدم من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

برشان قال في تدوينة على صفحتة الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” اليوم الاثنين إن حكومة الوفاق تعلم بحشد قوات من جهة العربان ولم تفعل شيئاً ومن وصفهم بـ”الشباب” يقاتلون دون تغطية جوية يجعل ما يحصل ليس بحرب بل مذبحة.

وألمح برشان إلى اتهام السراج بالخيانة والتواطؤ مع من وصفه بـ”المعتوه” (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر” ، مضيفاً : ”خذلان غريان وكل الجبهات يصب في هذا الاتجاه“.

وطالب عضو المجلس الاستشاري في سلسلة تدويناته بشأن الوضع جنوب غريان بدعم كبير لجهات جنوب المدينة ضد القوات المسلحة ، كما طالب السراج وحكومته بتصريح واضح بشأن عدم عملهم على تحصين مدينته من هجمات القوات المسلحة.

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