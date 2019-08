المتوسط:

أكد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، أنه تمَّ دخول وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والسادسة في محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وأشار المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، إلى أنه جارِ العمل على تغذية مدينة بنغازي والجبل الأخضر بالتيار الكهربائي وعودة الشبكة الكهربائية للاستقرار تدريجياً.

The post «الكهرباء»: جار العمل على تغذية بنغازي والجبل الأخضر بالتيار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية