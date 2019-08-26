امغيب: مصراتة تنتظر مصير مجهول بعد إهمال السراج ودسائس الجويلي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن مليشيات مصراته بين السكوت الدولي وضربات الجيش الموجعة وإهمال السراج المتعمد ودسائس الجويلي.

امغيب إعتبر في تدوينة له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن أي مصير أسود ينتظر هذه المليشيات التعيسة وأي مصير مجهول تنتظره مدينة مصراته التي لم تترك لها في الوطن من سيتعاطف معها عندما تسقط حسب قوله.

وتسائل إن كان المجتمع الدولي ودعمه لـ”ثوار البنيان المرصوص” أصبح من الماضي وأن امريكا وإيطاليا اكتشفت الكذبة الكبيرة فاكتفت امريكا بالسكوت واكتفت ايطاليا بدعمها الخجول ووجودها الحذر تحت ضربات المنفور الموجعة التي قطعت الدعم و الإمدادات عن مليشيات مصراته في طرابلس؟.



وتابع مضيفاً :”ماذا تفعل هذه المليشيات للسراج الذي أصبح يتعمد اهمال طلباتهم ويستخدم معهم سياسة الجزرة والعصى متحالافاً من تحت الطاولة مع أسامة اجويلي الذي أصبح يبحث عن بديل عنهم وخلق تحالفات جديدة مع حسن موسى وافارقته المرتزقة بمباركة السراج ؟”.

كما استطرد حديثه:”أسامة الجويلي قال لأحد المقربين منه أنه لايستطيع الوثوق بمليشيات مصراته مجدداً وأنه لم ينسى ما فعلوه أثناء عملية فجر ليبيا عندما سيطروا على طرابلس وطردو أبناء الزنتان منها فإلى أين المفر يا مليشيات مصراته”.

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