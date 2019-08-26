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ترامب يناقش مع السيسي الأوضاع الراهنة في ليبيا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الأوضاع في ليبيا وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيسان توافقا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في ليبيا وسوريا.

وبدوره، أكد الرئيس المصري في هذا الصدد أن دعم المؤسسات الوطنية وترسيخ تماسكها من شأنه المساهمة في الحفاظ على وحدة الدول التي تعاني من أزمات وصيانة مقدرات شعوبها وإنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي عانت منها هذه الشعوب الشقيقة على مدار السنوات الأخيرة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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