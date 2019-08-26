اخبار ليبيا الان

“الكهرباء” تكشف مسببات الإظلام التام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة إن عطلا في الدوائر الناقلة للطاقة وبالتحديد دوائر القوارشة قمينس 1،2 التي تنقل الطاقة من محطة كهرباء شمال بنغازي إلي المناطق الشرقية هو ما تسبب في حالة الإظلام التام في المنطقة الشرقية فجر اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة إنه فور حدوث العطل توجهت فرق الصيانة لتجد قطعا في أسلاك الدائرة الثانية ما تسبب في خروج كلي لمحطة شمال بنغازي عن الخدمة.

ويعد خروج محطة كهرباء شمال بنغازي الذي وقع فجرا ثاني إظلام يحدث في اليوم ذاته، وكان الخروج الأول بسبب خلل في الدائرة الأولى.

وأوضحت الهيئة أنه قد تمت الاستعانة بالكهرباء من مصر لإرجاع محطة كهرباء شمال بنغازي للخدمة من جديد، حيث تم رجوع وحدات التوليد في محطة شمال بنغازي فعليا للعمل وسيكون رجوع الكهرباء تدريجيا ليتم بناء الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بشكل صحيح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك