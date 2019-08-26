“الكهرباء” تكشف مسببات الإظلام التام

قالت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة إن عطلا في الدوائر الناقلة للطاقة وبالتحديد دوائر القوارشة قمينس 1،2 التي تنقل الطاقة من محطة كهرباء شمال بنغازي إلي المناطق الشرقية هو ما تسبب في حالة الإظلام التام في المنطقة الشرقية فجر اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة إنه فور حدوث العطل توجهت فرق الصيانة لتجد قطعا في أسلاك الدائرة الثانية ما تسبب في خروج كلي لمحطة شمال بنغازي عن الخدمة.

ويعد خروج محطة كهرباء شمال بنغازي الذي وقع فجرا ثاني إظلام يحدث في اليوم ذاته، وكان الخروج الأول بسبب خلل في الدائرة الأولى.

وأوضحت الهيئة أنه قد تمت الاستعانة بالكهرباء من مصر لإرجاع محطة كهرباء شمال بنغازي للخدمة من جديد، حيث تم رجوع وحدات التوليد في محطة شمال بنغازي فعليا للعمل وسيكون رجوع الكهرباء تدريجيا ليتم بناء الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بشكل صحيح.

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