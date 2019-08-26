هيئة كهرباء المؤقتة توضح سبب الاظلام التام بالمنطقة الشرقية

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة على أن مدينة برقة شهدت خلال اليومين الماضيين خروج وحدتين بمحاذاة محطات توليد الكهرباء بنغازي الخامسة والسادسة نتج عنه عجز في التوليد مما أسفر عن طرح الأحمال لمدة 7-8 ساعات على إمتداد المنطقة الشرقية.

خليفة أشار خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه منذ حدوث العطل للآن يقوم أفراد محطة كهرباء شمال بنغازي بالكشف عن المشاكل ووضع الحلول العاجلة لها مما يضمن رجوع الوحدات على الشبكة من جديد.

ولفت إلى أنه بسبب فصل أحد دوائر الناقلة للطاقة أدى إلى خروج كلي لمحطة كهربائي شمال بنغازي، معتبراً أنها مشاكل مؤقتة وليست دائمة.

وأضاف :”ما يتعلق بموضوع الفائض نحن وصلنا في مرحلة من المراحل لـ 250 ميغاواط فائض لكننا لسنا من الدول المتطورة حتى نقوم بضم هذا الفائض و تشغيله في الوقت المرغوب به، بعد الكشف عن الدوائر التي سببت الفصل وعن عطل اليوم تحديداً فقد اتضح أن واحدة منهم يمكن التحميل عليها لذلك تم التحميل على الوحدة الثانية وأخذ التيار الكهربائي عن طريق محطة الزويتينة لإعادة تشغيل محطة كهرباء شمال بنغازي”.

خليفة نوّه إلى أن شحن جميع المولدات سيؤدي إلى عودة التيار الكهربائي على المنطقة الشرقية أو برقة وبذلك ستحل مشكلة الإظلام التام لكن طرح الاحمال سيظل موجود، داعياَ المواطنين إلى الترشيد في إستعمال التيار الكهربائي.

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