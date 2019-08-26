نائب مصري: سنقف مع الشعب والجيش اللييبي للقضاء على جحافل الإرهاب الأسود في ليبيا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المصري محمد صلاح أبو هميلة أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بشأن الأزمة الليبية خلال حضوره مؤتمر قمة السبع الكبار بباريس والتأكيد على أن الأراضي الليبية هي العمق الاستراتيجي لمصر ومن هذا المنطلق تأتي أهمية إيقاف كل أشكال التعدي من هذه الميليشيات المسلحة الإرهابية على الأراضي والشعب الليبي.

أبو هميلة قال في تصريحات نشرتها صحيفة “اليوم السابع” اليوم الإثنين إنه يجب أن يقف المجتمع الدولي بما فيهم الدول السبع الكبرى وراء حق الشعب الليبي في امتلاك أرضه وقراره وأن تكون السيطرة الكاملة على كافة الأراضي الليبية للجيش الليبي الوطني ومواجهة الإرهابيين وأن يكون القرار السياسي في يد القيادة الليبية وفي القلب منها البرلمان الليبي.

وتابع النائب :” نطالب باتخاذ الدول السبع إجراءات حاسمة لمنع وصول التمويل المالي والمعدات العسكرية لهذه الميليشيات”،موضحا أن الأمن القومي الليبي يهم الدولة المصرية بالدرجة الأولى ولذلك جاءت كلمات الرئيس السيسي حاسمة وتؤكد على أن مصر ستقف بجانب الشعب والجيش الليبي حتى يقضي على جحافل الإرهاب الأسود في ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية