«تسييري بنغازي» يبدأ جملة إجراءات لحل الاختناقات المرورية بالطرق

اعتمد المجلس التسييري لبلدية بنغازي جملة من الإجراءات لحل أزمة الاختناقات في الطرق والشوارع، شملت إزالة العوائق وازدواج الطرق وإزالة كافة المظاهر التي تعيق حركة السير، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزير العرفي، أمس الأحد، بحضور وكيل ديوان البلدية، ومدير مكتب المشروعات، ورئيس لجنة إزالة المباني المخالفة للمخطط العام المعتمد، ومدير مكتب الشؤون القانونية، ومدير المكتب الخاص لرئيس المجلس، والمراقب المالي بالبلدية.

وتمثلت حلول المجلس في فتح مسار شارع الكويت بالكامل، من الطريق الدائري الرابع وحتى الدائري الخامس، وإزالة العوائق في مسار تنفيذ ازدواج الطريق الدائري الرابع، بما في ذلك سيارات معارض بيع السيارات التي يتم عرضها على مسار تنفيذ المشروع وعلى أرصفة المشاة والمسطحات الخضراء، وفي الحدائق العامة، وإزالة المظاهر التي تعيق حركة السير على الطرقات والأرصفة العامة مثل شاحنات النقل الثقيل وتشوه المظهر العام، كأعمدة الإنارة، وأعمدة الإشارات المرورية، والأسوار المرنة المتهالكة على أن يتم استبدالها، إضافة إلى إزالة لافتات الدعاية والإعلان غير المرخصة، وبقايا الأشجار المتهالكة، وكل ما يعيق الرؤية في الطرق والشوارع، وكذلك محطات بيع مواد البناء من الرمل والحصى وغيرها الواقعة بمحاذاة الطرقات الرئيسة، واستخدام أراضي الفضاء العام من قبل بعض المواطنين لممارسة أنشطة اقتصادية غير مرخصة.

جاء ذلك في عمل مشترك بين بلدية بنغازي ومديرية أمن بنغازي وجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وجهاز الحرس البلدي ولجنة الإزالة.

يذكر أن بلدية بنغازي سبق لها وأن أصدرت العديد من الإعلانات والمخاطبات التي تطالب فيها مزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة بإزالة هذه العوائق والمظاهر التي تسيء للمظهر العام للمدينة وتعيق حركة السير وتعرقل تنفيذ المشاريع ولكنها لم تجد الاستجابة المطلوبة من قبل البعض.

وأعلنت البلدية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أعمال الإزالة بقوة القانون، ومصادرة المواد المعروضة للبيع بالمخالفة وفقا لما نصت عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

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