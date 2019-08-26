تعليم الوفاق: هذه الخطوات المتبعة في حالة تسرب الامتحانات

اطلع رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة محمد العتوق اليوم الإثنين على سير امتحانات طلبة الشهادة الثانوية الممتحنين بكلية الصيدلة بجامعة طرابلس.

وأكد عتوق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن وزارة التعليم تتابع كل الصفحات التي تعمل على تسريب الأسئلة وترصد أصحابها وتصدر قرارات بحقهم موضحا بأن الوزارة ستقوم بإجراءاتها في هذا الخصوص مضيفا بأن المركز الوطني للامتحانات لديه عدة نسخ احتياطيه لكل المواد ويقوم بتغيير الأسئلة التي سربت مشددا على الطلبة بضرورة عدم الالتفات إلى هذه الصفحات والاهتمام بدراستهم.

وأوضح رئيس اللجنة المركزية فتحي الشريف أن هناك سيارات إسعاف داخل الجامعة ولكن تفتقر إلى مسعفين مطالبا وزارة التعليم بضرورة صرف المستحقات المالية للملاحظين والمتابعين الذين اشرفوا على امتحانات الدور الثاني العام الماضي .

يذكر بأن كلية الصيدلة بجامعة طرابلس استقبلت 495 طالب من بلديات طرابلس الكبرى لأداء امتحانات الشهادة الثانوية.

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