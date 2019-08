المتوسط:

باشر فريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، عملية تزويد الروضة الكائنة بمنطقة طريق السور بالعاصمة طرابلس بمواد غذائية ليتم توزيعها على الأسر النازجة الموجودة بالروضة.

وقام مكتب القربوللي، بتوزيع سلة غذائية لمرضى غسيل الكلى بمنطقة القربوللي، إذ قاموا بتزويدهم ببعض الأدوية الطبية ضمن جهود مكاتب فروع الهلال المتواصلة.

كما طالبت المنظمات بضرورة ضمان توفير السكن المناسب للنازحين ومنحهم المساعدات الإنسانية واحتفاظهم بحقهم في العودة بأمان وكرامة إلى ديارهم، موصيةً جميع الأطراف بوقف العمليات القتالية.

The post توزيع مساعدات غذائية على نازحي طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية