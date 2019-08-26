الهلال الأحمر بترهونة .. بين تراكم المسؤوليات ونقص الإمكانيات

قال رئيس لجنة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر بترهونة، إن الجمعية شكلت فرق إغاثة لمساعدة النازحين الذين وصلوا إلى البلدية، وتقديم المعونة لهم.

وأوضح رئيس اللجنة أن الجمعية تواجه الكثير من العراقيل، أبرزها نقص الإمكانيات، وعدم توفر الأساسيات اللوجستية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا