جامعة طرابلس وأمن المدينة يبحثان الترتيبات اللازمة للامتحانات

التقى رئيس جامعة طرابلس نبيل النطاح اليوم الاثنين مدير مديرية أمن طرابلس العميد اسامة عويدان ومساعده العميد رمضان برباش.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بجامعة طرابلس بحث الخطة الامنية والترتيبات خلال باقي أيام امتحانات الشهادة الثانوية واستمرارها على نفس المستوى لتأمين القاعات وتقديم الخدمات اللوجستية للطلبة بالإضافة إلى تنظيم وتسهيل الحركة المرورية داخل الجامعة ومخارجها .

من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة محمد العتوق اليوم الإثنين أن وزارة التعليم تتابع كل الصفحات التي تعمل على تسريب الأسئلة وترصد أصحابها وتصدر قرارات بحقهم موضحا بأن الوزارة ستقوم بإجراءاتها في هذا الخصوص مضيفا بأن المركز الوطني للامتحانات لديه عدة نسخ احتياطيه لكل المواد ويقوم بتغيير الأسئلة التي سربت مشددا على الطلبة بضرورة عدم الالتفات إلى هذه الصفحات والاهتمام بدراستهم.

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