معيتيق يبحث إحالة المخصصات المالية للأندية الرياضية

التقى اليوم الاثنين عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري.

وأوضح معيتيق أنه جرى خلال اللقاء بحث إحالة المخصصات المالية للأندية في مناطق ليبيا كافة، والعمل على استغلالها بالشكل الذي ينعكس على أداء الأندية كما بحث الاجتماع، المشروعات التي تم الموافقة عليها من ديوان المحاسبة المتوقفة منذ فترة طويلة والإجراءات المتخذة من الهيئة للبدء فيها.

وأكد الجانبان على ضرورة قيام الهيئة بواجباتها تجاه الأندية الرياضية والالتزام خلال تنفيذ المشروعات بالمعايير والمواصفات الدولية بالشكل الذي يعكس أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنمية المهارات الرياضية لأكبر عدد ممكن من شريحة الشباب.

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