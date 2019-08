المتوسط:

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، صباح اليوم الإثنين، خلال الاجتماع برئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، سرعة إحالة المخصصات المالية للأندية في مناطق ليبيا كافة، والعمل على إستغلالها بالشكل الذي ينعكس على أداء الأندية.

كما بحث الاجتماع، المشروعات التي تم الموافقة عليها من ديوان المحاسبة المتوقفة منذ فترة طويلة والإجراءات المتخذة من الهيئة للبدء فيها .

وقد أكدنا على ضرورة قيام الهيئة بواجباتها تجاه الأندية الرياضية والإلتزام خلال تنفيذ المشروعات بالمعايير والمواصفات الدولية بالشكل الذي يعكس أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنمية المهارات الرياضية لأكبر عدد ممكن من شريحة الشباب.

The post “معيتيق” يبحث مع رئيس هيئة الرياضة سرعة إحالة المخصصات المالية للأندية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية