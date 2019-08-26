الجيش التونسي يتبادل إطلاق مع مهربين داخل الأراضي الليبية

قالت وزارة الدفاع التونسي إن “دورية عسكرية تفطنت داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة المنزلة من ولاية تطاوين يوم السبت 25 أوت 2019 إلى وجود سيارتي تهريب بالجهة المقابلة للساتر الترابي داخل التراب الليبي عمد راكبوها إلى إطلاق النار بأسلحة فردية باتجاه أفراد التشكيلة العسكرية الذين ردّوا الفعل بصفة مباشرة مما أجبر هذه العناصر على الفرار والتوغل بعمق التراب الليبي دون وقوع إصابات لأفراد الدورية العسكرية”.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن التشكيلات العسكرية العاملة بقطاع رمادة رصدت يوم أمس الأحد “ثلاث سيارات تهريب محملة بالسلع بالمنطقة الحدودية العازلة قادمة من التراب الليبي ونجحت الوحدات العسكرية بإستعمال الوسائل البرية والجوية في توقيف ثلاثة أشخاص دون وثائق هوية نزلوا من إحدى السيارات التي عادت أدراجها إلى التراب الليبي. وأوقفت في مناسبة ثانية سيارة تهريب نوع “تويوتا” دون لوحات منجمية محملة بألف كلغ من الشاي يقودها شخص دون وثائق هوية. وقد تم تسليم الأفراد والمحجوز إلى المصالح الديوانية بالذهيبة لإتمام الإجراءات القانونية”.

ونبهت الوزارة إلى أنه “وأمام تواتر محاولات التسلل إلى التراب الوطني بصفة غير شرعية من جهة ومحاولات إدخال السلع المهربة وتعمد بعض المهربين إلى إطلاق النار على الدوريات العسكرية فإن وزارة الدفاع الوطني تجدّد تحذيرها للمواطنين من الإقتراب والتواجد بالمناطق العسكرية المغلقة أو مناطق العمليات العسكرية أو المناطق الحدودية العازلة، وذلك حفاظا على أرواحهم من خطر تعرضهم إلى الرمايات المباشرة من طرف الوحدات العسكرية العاملة بهذه الفضاءات”.

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