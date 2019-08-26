مديرية أمن صبراتة تطلق حملة لمكافحة الظواهر السلبية

عقد مدير مديرية أمن صبراتة اجتماعا مع رؤساء الأجهزة الأمنية بصبراتة وذلك لإطلاع رؤساء الأجهزة الأمنية على اعتزام مديرية الأمن والأجهزة التابعة لها البدء بمكافحة عدد من الظواهر السلبية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الظواهر السلبية التي تشكل تهديدا للأمن والتي تعد مخالفة صريحة للقوانين والنظم المعمول بها ومن بينها ظاهرة تعتيم زجاج السيارات وقيادة السيارات دون لوحات والتسول وأوكار الفساد وغيرها، حيث خلص الاجتماع إلى توحيد الجهود ضمن قوة مشتركة من كافة الأجهزة وستباشر عملها بحملة أمنية مكثفة ستنطلق خلال اليومين القادمين.

يشار إلى أن غرفة عمليات صبراتة ممثلة بالعميد عمر عبدالجليل كانت قد أكدت في وقت سابق وبشكل علني دعمها لعمليات الجيش الوطني، حيث جاء ذلك خلال لقاء تقابلي عقد داخل قاعدة الوطية الجوية ضم شخصيات أمنية من مديرية أمن باطن الجبل وشخصيات عسكرية على رأسها آمر سلاح الجو محمد المنفور الذي يقود سرب الطائرات ضمن عمليات الجيش الوطني في طرابلس، وآمر جهاز الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة مختار فرنانة، وتناول اللقاء المطول الذي عُقِد حينها مسألة تأمين الحدود.

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