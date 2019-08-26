الجيش الليبي يعلن تقدّمه في غريان وتدمير آليات مسلحي الوفاق

قال الجيش الليبي إنه نجح في القضاء على المجموعات المسلحة التابعة للوفاق في منطقة بوزيان في إطار الهجوم الذي يشنه الجيش وسط مدينة غريان.

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