الجيش الليبي يعلن تقدّمه في غريان وتدمير آليات مسلحي الوفاق

قال الجيش الليبي إنه نجح في القضاء على المجموعات المسلحة التابعة للوفاق في منطقة بوزيان في إطار الهجوم الذي يشنه الجيش وسط مدينة غريان.
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قال الجيش الليبي إنه نجح في القضاء على المجموعات المسلحة التابعة للوفاق في منطقة بوزيان في إطار الهجوم الذي يشنه الجيش وسط مدينة غريان.
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جايكم السحق والمحق ياخونه خلى الاخوان ينفعوكم
خوان غريان في خبر كان وسط فرحة باقى اهالى غريان بالتخلص من شر خلق الله كلاب موزه حمالة الحطب الصهيونية الشريرة التي تحكم قطرائيل مرة من بعلها البغل حمد والأخرى بعد ان أجبرت البغل عن التخلي لابنها تميم عن السلطة رغم انف ابنه الكبر جوعان صحيح ان بغل وتخلف عقليا اما من كان متغطى باردوغان فهو عريان وغلبان فهو يضرب على قفاه في ادلب من الروس والمعلم بوتن بيربيه
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