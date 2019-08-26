وزير التعليم يسمح للطلبة المتأخرين بدخول الامتحانات خلال تفقده لجنة سوق الجمعة

تفقد وزير التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، الدكتور عثمان عبدالجليل لجان امتحانات الثانوية بجامعة طرابلس، حيث استمع إلى شكاوى الطلبة، كما سمح للمتأخرين بدخول قاعات الامتحان.

رافق الوزير في الزيارة التفقدية، رئيس اللجنة المركزية سوق الجمعة وعين زارة أيمن إبراهيم، ورئيس اتحاد طلبة ليبيا محمد القبلاوي، وفق بيان لوزارة التعليم عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وسمح الوزير بدخول بعض الطلبة المتأخرين عن الوقت المحدد، بلجنة سوق الجمعة وعين زارة وأبو سليم، كما استمع إلى شكوى أحد أولياء الأمور، مؤكدا في حديثه أن الوزارة «تهتم بالدرجة الأولى بالطالب فهو محور العملية التعليمية وأساسها ولن يظلم أي طالب».

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وتنتهي امتحانات الثانوية بعد غد الأربعاء الموافق 28 أغسطس، التي يؤديها نحو 76443 طالبا وطالبة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا، وفق مدير المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، الدكتور محمود البوعزي.

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