«دفاع النواب» تُطالب النائب العام بالقبض على المتورطين في تسريب امتحانات الثانوية

المتوسط:

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ما قامت به عصابة الإخوان الإرهابية المسيطرة على مفاصل الدولة في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بضرب أجيال مستقبل ليبيا علميًا، من خلال قيامها بتسريب امتحانات الثانوية العامة.

وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي، مكتب النائب العام بتحمل المسئولية كاملة في إصدار أوامر القبض على المتورطين في هذه الجريمة، مع العلم أنَّ ما يعرف بحكومة الوفاق غير الشرعية لا تملك أي حصانة دستورية.

